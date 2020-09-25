ليفربول يكتسح لينكولن بسباعية في كأس الرابطة الانجليزية

أكتسح ليفربول ميضيفه لينكولن 7-2، فى إحدي مباريات اليوم الخميس 24-9-2020، ليتأهل إلى الدور الرابع من منافسات كأس الرابطة الإنجليزية “كأس كاراباو”.

نُقلت مباراة ليفربول ولينكولن فى كأس الرابطة الانجليزية على قناة بي إن سبورت 2، بصوت المعلق الرياضية “حسن العيدروس” كما نُقلت على قناة سكاي سبورت، وقناة آرينا سبورت، على ملعب “بنك سينسيل” بمدينة لينكولن.

كان الريدز قد حقق انطلاقة قوية في الموسم الجديد للدوري الإنجليزي الممتاز “بريميرليج”، حيث فاز في أول جولتين بحملة الدفاع عن اللقب، على ضيفه ليدز يونايتد بأربعة أهداف مقابل ثلاثة أهداف، على ملعب “آنفيلد”، ثم الانتصار الثانى على مضيفه تشيلسي بثنائية نظيفة، على ملعب “ستامفورد بريدج”.

وينفرد ليفربول بصدارة قائمة الأندية الأكثر تتويجا بلقب بطولة كأس رابطة المحترفين الإنجليزية “كأس كاراباو” التى انطلقت في عام 1960 حتى الآن.

وتقدم ليفربول في الدقيقة التاسعة عن طريق السويسري شيردان شاكيري، قبل أن يضيف الياباني تاكومي مينامينو الهدف الثاني في الدقيقة 18، ثم أضاف كورتيس جونز الهدفين الثالث والرابع في الدقيقتين 32 و36.

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وفي الدقيقة 46 عاد مينامينو ليسجل الهدف الثاني له و الخامس لفريقه، قبل أن يقلص أديتايو إيدون الفارق لفريق لينكولن في الدقيقة 60.

وفي الدقيقة 65 سجل ماركو جروجيتش الهدف السادس لليفربول، ثم سجل مونتسما هدف لينكولن الثاني في الدقيقة 66، ثم اختتم أوريجي أهداف ليفربول بالهدف السابع في الدقيقة 89.

وأقيمت كل مباريات الدور الثالث في المسابقة باستثناء مباراة ليتون أورينت وضيفه توتنهام، والتي تم تأجيلها بسبب وجود حالات إصابة بكورونا بين لاعبي وأعضاء الطاقم الفني بالنادي المستضيف.

وتأهلت أندية نيوبورت كاونتي وبرينتفورد وويستهام يونايتد ومانشستر يونايتد وفولهام وبرايتون وستوك سيتي وبيرنلي وتشيلسي وأرسنال ونيوكاسل وإيفرتون وأستون فيلا، إلى جانب ليفربول وسيتي إلى الدور الرابع من المسابقة.

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