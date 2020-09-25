خيم التعادل السلبي على ديربي الدار البيضاء بين الوداد وضيفه الرجاء، فى قمة مباريات اليوم الخميس ضمن منافسات المرحلة الخامسة والعشرين من الدوري المغربي.
نُقلت مباراة “الوداد والرجاء” على قناة المغربية الرياضية بصوت المعلق “هشام فرج”، بالإضافة إلى قناة بي إن سبورتس بصوت المعلق “جواد بدة”.
وخلت المباراة ، التي أقيمت بملعب محمد الخامس بالدار البيضاء، من الفرص الحقيقية خلال الـ 90دقيقة ، ليتقاسم الفريقان نقاطها.
ورفع الرجاء رصيده إلى 49 نقطة في صدارة ترتيب الدوري المغربي، بفارق نقطة عن الوداد صاحب المركز الثاني.
وكان يسعى الرجاء اليوم إلى تحقيق الفوز من أجل الاحتفاظ بالصدارة والاقتراب اكثر من تحقيق اللقب الغائب عن خزائنه منذ 6 سنوات، بينما كان يتطلع الوداد إلى خطف الصدارة في فرصة قد لا تعوض من أجل الاحتفاظ باللقب للمرة الثانية على التوالي.
حقق الرجاء الفوز في 14 مناسبة هذا الموسم في الدوري المغربي وتعادل في 7 وخسر 4 لقاءات وسجل لاعبوه 34 هدف واستقبل 17 كأقوى خط دفاع في المسابقة، في المقابل حقق الوداد 14 فوز ايضًا وتعادل في 6 وخسر مثلها، وسجل لاعبوه 42 هدف كأقوى خط هجوم، واهتزت شباكه 23 مرة.
يذكر ان مواجهة الذهاب انتهت بفوز “الرجاء” علي “الوداد” بهدف نظيف أحرزه المهاجم المعار من صفوف الزمالك المصري “حميد أحداد” في المباراة التي أقيمت يوم 22 ديسمبر 2019 ضمن مباريات الجولة العاشرة.
اضغط هنا لقراءة تقرير نتيجة مباراة الوداد والرجاء في الدوري المغربي
..
كانت هذه تفاصيل خبر تعادل مخيب للوداد أمام الرجاء يقلص من حظوظه في التتويج بلقب الدوري المغربي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على ميركاتو اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.