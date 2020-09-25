يقدم لكم موقع الخليج 365 فيديو ملخص مباراة الوداد والرجاء في الدوري المغربي، في إحدى مباريات اليوم الخميس 24-9-2020 ضمن الجولة الـ25.

نُقلت مباراة “الوداد والرجاء” على قناة المغربية الرياضية بصوت المعلق “هشام فرج”، بالإضافة إلى قناة بي إن سبورتس بصوت المعلق “جواد بدة”.

خيم التعادل السلبي على ديربي الدار البيضاء بين الوداد وضيفه الرجاء، فى قمة مباريات اليوم الخميس.

وخلت المباراة ، التي أقيمت بملعب محمد الخامس بالدار البيضاء، من الفرص الحقيقية خلال الـ 90دقيقة ، ليتقاسم الفريقان نقاطها.

ورفع الرجاء رصيده إلى 49 نقطة في صدارة ترتيب الدوري المغربي، بفارق نقطة عن الوداد صاحب المركز الثاني.

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وكان يسعى الرجاء اليوم إلى تحقيق الفوز من أجل الاحتفاظ بالصدارة والاقتراب اكثر من تحقيق اللقب الغائب عن خزائنه منذ 6 سنوات، بينما كان يتطلع الوداد إلى خطف الصدارة في فرصة قد لا تعوض من أجل الاحتفاظ باللقب للمرة الثانية على التوالي.

حقق الرجاء الفوز في 14 مناسبة هذا الموسم في الدوري المغربي وتعادل في 7 وخسر 4 لقاءات وسجل لاعبوه 34 هدف واستقبل 17 كأقوى خط دفاع في المسابقة، في المقابل حقق الوداد 14 فوز ايضًا وتعادل في 6 وخسر مثلها، وسجل لاعبوه 42 هدف كأقوى خط هجوم، واهتزت شباكه 23 مرة.

يذكر ان مواجهة الذهاب انتهت بفوز “الرجاء” علي “الوداد” بهدف نظيف أحرزه المهاجم المعار من صفوف الزمالك المصري “حميد أحداد” في المباراة التي أقيمت يوم 22 ديسمبر 2019 ضمن مباريات الجولة العاشرة.

إليكم فيديو ملخص مباراة الوداد والرجاء في الدوري المغربي

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