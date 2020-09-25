الأهلي يرد على البيان “المضروب” بشأن رحيل فايلر

نفى المدير التنفيذي للنادي الأهلي “محمد مرجان” إصدار أي قرارات رسمية بشأن رحيل المدرب السويسري “رينيه فايلر” عن تدريب الفريق الأول لكرة القدم، مشيرًا إلى أن الأمور لازالت في طور المناقشة بين مجلس الإدارة والمدرب.

وأضاف، أن كل ما نُشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، ووجود بيان منسوب للنادي غير صحيح، مشيرًا إلى أن المنابر الإعلامية للنادي وحساباته الرسمية هي المخول لها بإعلان كل القرارات الرسمية.

وأكد مرجان، بأن النادي لم يصدر قرارات أو بيانات تخص قطاع الكرة، وبصفة خاصة فريق الكرة، مشيرًا إلى أن علاقة الأهلي مع مدربه فايلر، شأن داخلي، يتم الحديث فيها داخل الغرف المغلقة، وعند إصدار قرار رسمي سيتم إبلاغه للجميع.

وكان رينيه فايلر قد أثار الجدل حول إمكانية رحيله، خاصة بعدما رفض الحضور إلى الاجتماع اليوم الخميس، مع لجنة التخطيط، وقرر مغادرة النادي عائدًا إلى فندق إقامته.

وانتشرت أنباء خلال الساعات الماضية، تفيد برحيل فايلر، وتعيين محمد يوسف مدربا للفريق الأول على أن يعاونه عادل مصطفى وسامي قمصان، مع استمرار البلجيكي ميشيل ياكونان في مهمة تدريب حراس مرمى الأهلي.

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