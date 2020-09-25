بث مباشر | شاهد بايرن ميونخ واشبيلية في كأس السوبر الأوروبي “رابط يلا شوت”

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر لمباراة بايرن ميونخ وإشبيلية في كأس السوبر الأوروبي 2020، ضمن مباريات اليوم الخميس 24-9-2020.

ويستضيف ملعب بوشكاش آرينا في العاصمة المجرية “بودابيست” لقاء بايرن ميونخ وإشبيلية، رغم محاولات الجانب الألماني نقل المباراة بسبب التخوف من فيروس كورونا المنتشر في البلاد، وسط إصرار كبير من مسؤولي اليويفا على إقامة المباراة بحضور عدد قليل من الجماهير.

وينطلق البث المباشر للقاء البايرن واشبيلية في تمام الساعة 19:00 بتوقيت جرينيتش، 21:00 بتوقيت مصر ، 22:00 بتوقيت السعودية ، على قناة بي إن سبورتس 1 بتعليق التونسي رؤوف خليف ، بالإضافة إلى قناة سكاي إيطاليا أونو.

حكم المباراة

أنيطت مهمة إدارة المباراة للحكم الدولي الإنجليزي أنتوني تايلور الذي أدار العديد من المباريات الهامة خلال موسم 2020/2019، ليأتي اختياره لإدارة لقاء بايرن ميونخ واشبيلية اليوم كتتويج مميز بعد موسم شاق.

Advertisements

وكلف تايلور بتحكيم مباراة القمة بين الإنتر وبوروسيا دورتموند في الجولة الأولى بدور مجموعات دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي، وأختير كذلك لإدارة مباراة يوفنتوس وأتلتيكو مدريد، ومباراة أولمبيك ليون ولايبزيج، وفي الأدوار الإقصائية قام بتحكيم مباراتي باريس سان جيرمان أمام بوروسيا دورتموند وأتالانتا.

ولم تنجح الأندية الألمانية أو الإسبانية مع أنتوني تايلور بالموسم الماضي، حيث خسر بوروسيا دورتموند في حضوره أمام الإنتر وباريس سان جيرمان، وتعادل لايبزيج 2/2 أمام أولمبيك ليون، وتكرر الشيء نفسه مع أتلتيكو مدريد وخيتافي أمام يوفنتوس والإنتر بمجموعات دوري أبطال أوروبا وثمن نهائي الدوري الأوروبي – على الترتيب –.

المواجهات السابقة

سبق لبايرن ميونخ التغلب على إشبيلية في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا عام 2018 بنتيجة 1/2 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب، حيث انتهى لقاء الذهاب في الأندلس 2/1، وتعادلا في لقاء الإياب على ملعب آليانز آرينا من دون أهداف يوم 11 أبريل.

يدخل بايرن ميونخ مباراة اليوم بعد شهر من تتويجه بلقب دوري أبطال أوروبا على حساب باريس سان جيرمان في نهائي لشبونة، أما إشبيلية فقد تُوج بلقب الدوري الأوروبي للمرة السادسة في التاريخ بعد فوزه على الإنتر في النهائي الذي أقيم على الأراضي الألمانية.

اضغط هنا لمشاهدة مباراة بايرن ميونخ واشبيلية في كأس السوبر الأوروبي رابط يلا شوت