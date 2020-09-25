تشكيلة ليفربول الأساسية أمام لينكولن سيتي في كأس كاراباو.. “غياب الثلاثي صلاح، ماني، وفيرمينو”

أعلن يورجن كلوب تشكيلة فريق ليفربول الأساسية لمواجهة لينكولن سيتي في كأس رابطة المُحترفين الإنجليزية، والتي تنطلق في التاسعة إلا ربع بتوقيت القاهرة على ملعب “سيلسيل بانك”، ضمن لقاءات الجولة الثالثة من كأس كاراباو.

وقام كلوب بابعاد الثلاثي محمد صلاح وساديو ماني وروبرتو فيرمينيو.

وجاءت تشكيلة ليفربول الأساسية كالتالي:

حراسة المرمى: أدريان.

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خط الدفاع: نيكو ويليماز، ريس ويليماز، فان دايك، تيمكساس.

خط الوسط: جرويتش، جونز، هارفي إليوت.

خط الهجوم: شاكيري، أوريجي، مينامينو.

مقاعد بدلاء ليفربول: كيللير، فابينيو، نابي كيتا، جوتا، ويلسون، أرنولد، فان دين بيرج.