أعلن يورجن كلوب تشكيلة فريق ليفربول الأساسية لمواجهة لينكولن سيتي في كأس رابطة المُحترفين الإنجليزية، والتي تنطلق في التاسعة إلا ربع بتوقيت القاهرة على ملعب “سيلسيل بانك”، ضمن لقاءات الجولة الثالثة من كأس كاراباو.
وقام كلوب بابعاد الثلاثي محمد صلاح وساديو ماني وروبرتو فيرمينيو.
وجاءت تشكيلة ليفربول الأساسية كالتالي:
حراسة المرمى: أدريان.
خط الدفاع: نيكو ويليماز، ريس ويليماز، فان دايك، تيمكساس.
خط الوسط: جرويتش، جونز، هارفي إليوت.
خط الهجوم: شاكيري، أوريجي، مينامينو.
مقاعد بدلاء ليفربول: كيللير، فابينيو، نابي كيتا، جوتا، ويلسون، أرنولد، فان دين بيرج.
كانت هذه تفاصيل خبر تشكيلة ليفربول الأساسية أمام لينكولن سيتي في كأس كاراباو.. “غياب الثلاثي صلاح، ماني، وفيرمينو” لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على ميركاتو اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.