عاجل | تشكيلة بايرن ميونخ الأساسية أمام إشبيلية “دفاع جديد”

أعلن المدير الفني الألماني “هانز فليك” تشكيلة بايرن ميونخ الأساسية التي سيخوض بها لقاء إشبيلية، في كأس السوبر الأوروبي، ضمن مباريات اليوم الخميس الموافق 24 سبتمبر 2020، على ملعب بوشكاش آرينا في عاصمة المجر “بودابيست”.

وفاجأ هانز فليك الجميع بوضع الثنائي “سولي ولوكاس هيرنانديز” في تشكيلة بايرن ميونخ الأساسية أمام اشبيلية هذا المساء، وإراحة المدافع الدولي الألماني الشهير “جيروم بواتينج”، والظهير الكندي الرائع “ألفونسو ديفيز”.

وقرر المدرب إشراك الظهير الأيسر الدولي النمساوي “دافيد ألابا” على الرواق الأيسر بدلاً من ألفونسو ديفيز، والاعتماد على المدافع الفرنسي بنجامين بافار في الجهة اليمنى.

وشهدت تشكيلة بايرن ميونخ الأساسية تواجد الجناح القادم من مانشستر سيتي “ليروا ساني” علي الرواق الأيمن، لتكون المباراة الثانية له على التوالي كلاعب أساسي مع البايرن، حيث لعب لمدة 71 دقيقة أمام شالكه في الجولة الأولى من الدوري الألماني وسجل هدفًا في الدقيقة الأولى.

والتالي تشكيلة بايرن ميونخ الأساسية

مانويل نوير

دافيد ألابا – لوكاس هيرنانديز – سولي – بنجامين بافار

كيميش – جوريتسكا

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سيرج جنابري – توماس مولر – ساني

ليفاندوفسكي

والتالي تشكيلة إشبيلية الأساسية

ياسين بونو

كوندي – إيسكوديرو – دييجو كارلوس – خيسوس نافاس

جوان جوردان – فيرناندو – إيفان راكيتيتش

لوكاس أوكامبوس – لوك دي يونج – سوسو