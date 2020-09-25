لقطة اليوم | محمد صلاح يحتفل بإنجازات ميار شريف قبل مباراة ليفربول

احتفل هداف منتخب مصر “محمد صلاح” بمواطنته نجمة التنس “ميار شريف” عبر حسابه الرسمي على موقع تويتر للتواصل الاجتماعي، مساء اليوم الخميس، قبل ساعة واحدة من خوضه لمباراة في كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة.

وأعاد محمد صلاح نشر تغريدة لحساب شبكة أخبار الرياضة المصرية “Egypt sports Network” تتحدث عن تمكن ميار شريف من بلوغ الدور النهائي للتصفيات المؤهلة إلى بطولة رولان جاروس في فرنسا.

وأرسل هداف ليفربول بتحية خاصة إلى ميار شريف، بالتصفيق أسفل التغريدة التي قام بإعادة نشرها عبر حسابه الرسمي في تويتر.

وتمكنت ميار شريف من هزيمة الأميركية “كاتي ماكنالي” اليوم الخميس بمجموعتين دون رد للترشح إلى الدور الثالث والأخير من المرحلة التأهيلية لبطولة رولان جاروس.

وكانت اللاعبة المصرية قد تفوقت في المباراة الماضية على الكولومبية ماريا أوسوريو، لتصبح أول لاعبة مصرية في التاريخ تنجح في الفوز في إحدى بطولات الجراند سلام الكبرى للعبة كرة المضرب.

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كما كانت ميار أول لاعبة مصرية تترشح إلى دورة الألعاب الأولمبية، بعدما حققت الميدالية الذهبية في دورة الألعاب الأفريقية التي استضافتها المغرب في نوفمبر 2019.

ومن المقرر إقامة مباراة ميار شريف القادمة يوم غد الجمعة أمام الإيطالية جوليا مونتيكوني، وإذا ما فازت ستترشح إلى المراحل النهائية لرولان جاروس لتواجه المشاهير.

ويستعد ليفربول لمواجهة لينكولن سيتي على ملعب “بنك سينسيل” في الدور الثالث من بطولة كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة في إحدى مباريات اليوم الخميس، وينطلق اللقاء في تمام الساعة 20:45 بتوقيت مصر، 21:45 بتوقيت السعودية.

وقبل توجه محمد صلاح مع زملائه إلى ملعب لينكولن سيتي بـ 45 دقيقة، ستنطلق مباراة أستون فيلا وبريستول سيتي لحساب نفس المرحلة على ملعب أشتون جيت.