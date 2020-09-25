تشكيلة الوداد الأساسية أمام الرجاء فى الدوري المغربي “كاسينجو يقود الهجوم”

أعلن الطاقم التقني لفريق الوداد الرياضي عن التشكيلة الرسمية للوداد الرياضي، في مباراة الديربي أمام الرجاء الرياضي، برسم مؤجل الجولة 25 من البطولة الاحترافية.

و فيما يلي التشيكلة الرسمية للوداد في الديربي:

حراسة المرمى: أحمد رضا التكناوتي.

خط الدفاع: أيوب العملود – يوسف شينة – إبراهيم نجم الدين – أوك.

خط الوسط: يحيى جبران – حمزة أسرير – صلاح الدين السعيدي – وليد الكرتي – إسماعيل الحداد.

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خط الهجوم: كازادي كاسينجو.

ويدير المباراة تحكيميًا، الحكم الدولي “رضوان جيد” وستنطلق المباراة في تمام السابعة والربع بتوقيت المغرب، الثامنة والربع بتوقيت القاهرة.

يحتل الوداد وصافة الترتيب، متخلفًا بفارق نقطة وحيدة عن الرجاء، وفي رصيده 47 نقطة، جمعها من الفوز في 14 مباراة والتعادل في 5، وتعرض لـ5 هزائم، وسجل لاعبوه 42 هدفًا كأقوى خط هجوم في المسابقة، ولكن شباكه اهتزت بـ23 هدفًا.

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