تشكيلة الرجاء الأساسية أمام الوداد في الدوري المغربي.. “مالانجو يقود الهجوم”

كشف جمال السلامي عن تشكيلة الرجاء الأساسية أمام الوداد في مباراة الديربي التي تقام مساء اليوم الخميس 24-9-2020، في الجولة 25 من بطولة الدوري المغربي. وجاء تشكيلة الرجاء الأساسية كالتالي: حراسة المرمى: أنس الزنيتي. خط الدفاع: عبد الرحيم شاكير، بدر بانون، سند الورفلي، عبد الجليل جبيرا Advertisements خط الوسط: سفيان رحيمي، محسن متولي، محمد زريدة، محمد مكعازي، عمر العرجون الهجوم: بين مالانجو. ويدير المباراة تحكيميًا، الحكم الدولي “رضوان جيد” وستنطلق المباراة في تمام السابعة والربع بتوقيت المغرب، الثامنة والربع بتوقيت القاهرة.

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