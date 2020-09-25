بث مباشر | شاهد الوداد والرجاء في الدوري المغربي “يلا شوت”

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر يلا شوت مباراة “الوداد والرجاء” في إحدى مباريات اليوم الخميس 24-9-2020 ضمن الجولة 25 من الدوري المغربي.

تُنقل مباراة “الوداد والرجاء” على قناة المغربية الرياضية بصوت المعلق “هشام فرج”، بالإضافة إلى قناة بي إن سبورتس بصوت المعلق “جواد بدة”.

تنطلق المباراة في تمام الساعة 18:15 بتوقيت جرينتش، 20:15 بتوقيت مصر، 21:15 بتوقيت السعودية، على ملعب محمد الخامس بمدينة الدار البيضاء.

يستقبل المركب الرياضي محمد الخامس مباراة نارية وحاسمة بين الوداد والرجاء في ديربي الدار البيضاء قبل خمس جولات من نهاية الدوري المغربي.

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يحتل “الرجاء” صدارة جدول ترتيب الدوري المغربي برصيد 48 نقطة، وبفارق نقطة واحدة فقط عن “الوداد” الذي يحتل المركز الثاني برصيد 47 نقطة.

وسيسعى الرجاء إلى تحقيق الفوز من أجل الاحتفاظ بالصدارة والاقتراب اكثر من تحقيق اللقب الغائب عن خزائنه منذ 6 سنوات، بينما يتطلع الوداد إلى خطف الصدارة في فرصة قد لا تعوض من أجل الاحتفاظ باللقب للمرة الثانية على التوالي.

حقق الرجاء الفوز في 14 مناسبة هذا الموسم في الدوري المغربي وتعادل في 6 وخسر 4 لقاءات وسجل لاعبوه 34 هدف واستقبل 17 كأقوى خط دفاع في المسابقة، في المقابل حقق الوداد 14 فوز ايضًا وتعادل في 5 وخسر مثلها، وسجل لاعبوه 42 هدف كأقوى خط هجوم، واهتزت شباكه 23 مرة.

يذكر ان مواجهة الذهاب انتهت بفوز “الرجاء” علي “الوداد” بهدف نظيف أحرزه المهاجم المعار من صفوف الزمالك المصري “حميد أحداد” في المباراة التي أقيمت يوم 22 ديسمبر 2019 ضمن مباريات الجولة العاشرة.

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