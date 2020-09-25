ليفربول يستعرض بسباعية ومانشستر سيتي يفوز بصعوبة في كأس الرابطة

تأهل ليفربول إلى الدور الرابع من مسابقة كأس الرابطة الإنكليزية عقب اكتساحه لمستضيفه لينكولن سيتي بسبعة أهداف مقابل هدفين الخميس ضمن الدور الثالث من البطولة.



وخاض يورغن كلوب مدرب ليفربول حامل لقب الدوري الإنكليزي المباراة بتشكيلة من لاعبي الصف الثاني إلا أنها نجحت باقتدار في تقديم عرض هجومي رائع.



وافتتح التسجيل شيردان شاكيري في الدقيقة التاسعة ثم أضاف تاكومي مينامينو الهدف الثاني بعد 9 دقائق وفي الدقيقتين 32 و63 نجح كورتيس جونز في إحراز الهدفين الثالث والرابع على التوالي قبل أن يعود مينامينو ويحرز الهدف الخامس في الدقيقة 46 وفي الدقيقة 65 تمكن الصربي ماركو غروجيتش من تسجيل الهدف السادس قبل أن يختتم الدولي البلجيكي ديفوك اوريجي مهرجان أهداف الريدز بإحرازه الهدف السابع في الدقيقة 89.



وكان لينكولن قد أحرز هدفين عن طريق تايو إيدون ولويس مونتسما في الدقيقتين 60 و67 على التوالي.



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وفي مباراة أخرى لحق مانشستر سيتي بركب المتأهلين، للدور الرابع من كأس الرابطة الإنجليزية، بعد تغلبه على ضيفه بورنموث (2-1)، في المباراة التي احتضنها ملعب الاتحاد.



وسجل هدفي مانشستر سيتي، ليام ديلاب (18) وفيل فودين (75)، بينما أحرز هدف بورنموث الوحيد سام سوريدج (22).



وضرب السيتي بهذا الفوز موعدًا مع بيرنلي، في الدور القادم.

