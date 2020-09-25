رياضة | محمد صلاح: باتشيكو مدرب على أعلى مستوى

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 25 سبتمبر 2020 01:14 صباحاً - انت الان تقراء خبر محمد صلاح: باتشيكو مدرب على أعلى مستوى والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تعاقد نادى الزمالك مع المدرب البرتغالي جايمى باتشيكو بعدما رحل الفرنسي باتريس كارتيرون عن تدريب الأبيض خلال الأيام الماضية. وأكد محمد صلاح٬ المدير الفني الأسبق لفريق الزمالك٬أن البرتغالي جايمي باتشيكو٬ مدير فني فنيا على أعلي مستوي وقريب للغاية من اللاعبين. وقال صلاح فى برنامج "البريمو"٬ المذاع على قناة "Ten": "باتشيكو يهتم بأدق التفاصيل مع الجهاز المعاون يوميا٬ وفى الفترة الحالية يملك لاعبين على أعلي مستوي". وأضاف: "باتشيكو فكره عقيم بسبب الطريقة الدفاعية ولكنه مدرب مميز للغاية٬ والجيل الحالي أفضل من الفترة الأولي للمدرب البرتغالي".

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