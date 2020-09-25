رياضة | أهلي جدة يعلن تعاقده مع لاعب بنفيكا البرتغالي

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 25 سبتمبر 2020 01:14 صباحاً - انت الان تقراء خبر أهلي جدة يعلن تعاقده مع لاعب بنفيكا البرتغالي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تعاقد نادي أهلي جدة السعودي لكرة القدم، مع الصربي ليوبومير فيسا لاعب وسط فريق بنفيكا البرتغالي.

وذكر الأهلي عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي، أن إدارة النادي أنهت إجراءات التعاقد مع اللاعب البالغ من العمر 32 عاما، حيث وقع على عقد يمتد لموسمين مع إمكانية التمديد لموسم آخر.

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ورحب الأهلي بلاعبه الجديد بنشر فيديو عبر "تويتر"، وذلك بعد أن انضم للنادي السعودي بعد أن لعب للعديد من الأندية في مسيرته مثل هايدوك كوكلا الكرواتي وبارتيزان بلجراد الصربي وأولمبياكوس اليوناني وآلافيس الإسباني.

ويسعى الأهلي بتعاقده مع اللاعب الصربي لتعويض رحيل لاعبه البرازيلي جوزيف دي سوزا الذي انضم لبشكتاش التركي.

وأنهى الأهلي الموسم الماضي من الدوري السعودي باحتلال المركز الثالث ليشارك في منافسات دوري أبطال آسيا الموسم المقبل.