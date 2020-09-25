رياضة | إبراهيموفيتش يعلن التحدي ضد فيروس كورونا

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 25 سبتمبر 2020 01:14 صباحاً - انت الان تقراء خبر إبراهيموفيتش يعلن التحدي ضد فيروس كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وجه المهاجم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش، مهاجم ميلان الإيطالي، تعليقاً ساخراً بشأن إصابته بفيروس كورونا المستجد اليوم الخميس.

وأكد نادي ميلان إصابة مهاجمه بفيروس "كوفيد 19" وفق الفحص الذي سبق مباراة بودوجليمت النرويجي في الدور الثاني من كأس الإتحاد الأوربي.

وقال إبرا عبر حسابه الرسمي بموقع "تويتر" قبل المباراة: "لم يمتلك فيروس كورونا الشجاعة الكافية لمواجهتي، كانت المسحة سلبية بالأمس وإيجابية اليوم، لقد كان أمراً سيئاً".

وتغلب ميلان بنتيجة 3/2 على فريق بودو جيلمت، وتأهل للمرحلة الأخيرة قبل دور المجموعات من بطولة الدوري الأوروبي.