رياضة | صراع إيطالي شرس على نجم ريال مدريد

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 25 سبتمبر 2020 01:14 صباحاً - انت الان تقراء خبر صراع إيطالي شرس على نجم ريال مدريد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ذكرت تقارير صحفية إسبانية أن الإسباني ناتشو فرنانديز نجم دفاع ريال مدريد الإسباني يعتبر من أبرز الأسماء المرشحة للرحيل عن صفوف الملكي قبل إغلاق سوق الإنتقالات الصيفية الحالية.

وأكدت صحيفة آس الإسبانية أنه هناك صراع بين 3 أندية إيطالية ترغب في التعاقد مع ناتشو وهي ميلان وروما بالإضافة إلى نابولي.

وأوضحت الصحيفة الإسبانية أن وكيل أعمال ناتشو يدرس في الوقت الراهن العروض المقدمة لموكله من أجل إتخاذ قرار نهائي بشأن مستقبله.

وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن ناتشو فرنانديز البالغ من العمر 30 عامًا هو من خريجي أكاديمية ريال مدريد ويلعب مع الفريق الأول منذ 2013 وخاض 200 مباراة وسجل 11 هدفًا وصنع 7 أهداف آخرين.