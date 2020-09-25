رياضة | أول تعليق من مدرب بيراميدز بعد عبور الإسماعيلي بالدوري

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 25 سبتمبر 2020 01:14 صباحاً - انت الان تقراء خبر أول تعليق من مدرب بيراميدز بعد عبور الإسماعيلي بالدوري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أبدى محمود فتح الله مدرب فريق نادي بيراميدز سعادته البالغة بالفوز الذي حققه الفريق على الإسماعيلي بثلاثة أهداف مقابل هدف، موضحا أنه فوز كبير يحافظ على مشوار المنافسة على المركز الثاني في جدول الترتيب وهو الهدف الأساسي لبيراميدز حاليا.

ووجه فتح الله في تصريحاته للمركز الإعلامي بنادي بيراميدز، الشكر لجميع اللاعبين على الأداء الرائع سواء من شاركوا أم لم يشاركوا موضحا أن الجميع بذل جهدا مضاعفا في ظل ضغط المباريات المتواصل وخوض لقاء في الدوري كل يومين وثلاثة وهو أمر مجهد ورغم ذلك اجتهد اللاعبون بشدة وقدموا مباراة قوية وكانوا عند حسن الظن.

Advertisements

شدد فتح الله على أن بيراميدز واجه خصما قويا مثل الإسماعيلي على ملعبه والنجاح في الفوز يؤكد قدرات لاعبي الفريق الرائعة مشددا على أن الجميع احترم الإسماعيلي كفريق قوي ولعب بصورة مميزة ونجح في العودة بثلاث نقاط غاية في الأهمية تحافظ على مشوار المنافسة على المركز الثاني.

شدد على أنه مع توالي المباريات يظهر مشاكل متمثلة في الإجهاد والإصابات والجهاز الفني يحاول التعامل معها بما يمتلكه من إمكانيات هائلة من النجوم في مختلف المراكز، مشدد على أن عودة عبد الله السعيد مهمة للغاية ووجوده يعطي حافزا داخل الملعب وخارجه كونه قائد ولاعب ممتاز.

أضاف بأن كل مباريات بيراميدز هامة للغاية وأمامه مواجهة صعبة أمام الاتحاد لابد من الفوز بها طالما يرغب في حصد المركز الثاني واللعب في دوري أبطال أفريقيا.