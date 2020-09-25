الامارات | رسمياً.. البرازيلي خافيير مدرباً لفريق الصالات في الشارقة

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شكرا لقرائتكم خبر عن رسمياً.. البرازيلي خافيير مدرباً لفريق الصالات في الشارقة والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن نادي الشارقة، على حسابه الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، أمس، التعاقد رسمياً مع المدرب السابق لمنتخب البرازيل لكرة الصالات، ماركينيو خافيير، حيث سيتولى قيادة فريق الشارقة في الفترة المقبلة.
وقال الشارقة إنه قام أيضاً بتعيين البرازيلي ويلسون مارينز مساعداً للمدرب خافيير، وذلك دعماً لفريق كرة قدم الصالات الذي أُعلن عن عودته أخيراً.
وحضر مراسم التعاقد، أمس، بمقر النادي عضو مجلس إدارة شركة كرة القدم، عمران الجسمي.
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