الامارات | لاعب النصر السعودي مارتينيز.. أكبر صفقات الملاعب الخليجية في زمن «كورونا»

شكرا لقرائتكم خبر عن لاعب النصر السعودي مارتينيز.. أكبر صفقات الملاعب الخليجية في زمن «كورونا» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن نادي النصر السعودي من دبي، في بداية الشهر الجاري، التعاقد مع أحد أفضل اللاعبين في أميركا اللاتينية، الأرجنتيني غونزالو مارتينيز، ويعد ثاني أعلى صفقة في تاريخ الدوري الأميركي، والأعلى حالياً على الإطلاق في الملاعب الخليجية، خصوصاً في ظل الفترة الحالية المتأثرة بشدة بسبب جائحة «كورونا»، ورغم الظروف الراهنة أكد موقع «ترانسفر ماركت» ومواقع إعلامية أميركية، أن مارتينيز كلف خزينة نادي النصر 18 مليون دولار، وتمتد لأربعة مواسم، وذلك بعد الاتفاق مع ناديه الأميركي أتلانتا.

وسبق لمارتينيز (27 عاماً) الفوز بالعديد من الكؤوس حين لعب سابقاً لريفر بليت الأرجنتيني، خصوصاً لقبين في كأس كوبا ليبرتادوريس، ثم أحرز ألقاباً شخصية، منها جائزة أفضل لاعب في الأرجنتين عام 2018، وأفضل لاعب في أميركا الجنوبية، بالإضافة إلى أفضل لاعب في بطولة كوبا ليبرتادوريس.

واشتهر النصر بالتعاقد مع عدد كبير من النجوم طوال تاريخه، كان أبرزهم البلغاري ستويشكوف الذي تعاقد معه عام 1998، ولعب مع الفريق مباراتين وأحرز هدفاً في المباراة النهائية ليحقق مع النصر لقب كأس الكؤوس الآسيوية في ذلك العام.

ومن النجوم الآخرين تياغو نيفيز، الذي التحق بالنصر سنة 2009 مقابل سبعة ملايين يورو، وفي مباراة الكلاسيكو الشهيرة، سجل هاتريك ضد الاتحاد في المباراة التي شهدت الانتصار التاريخي بخماسية نظيفة، ثم انتقل بعدها إلى فلومينيسي البرازيلي، وعاد في 2013 إلى الهلال بستة ملايين يورو.

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وعن صفقة مارتينيز، قال وكيل اللاعب، الدولي الليبي سابقاً، جهاد منتصر، إنه تم التوقيع مع اللاعب في دبي حيث المقر الجديد لشركة وكالة اللاعبين المتعاقدة مع مجموعة من اللاعبين، ويعتبر مارتينيز أولى صفقاتها.

وقال لـ«الإمارات اليوم»: «صفقة مارتينيز من أكبر الصفقات التي تمت في منطقة الخليج في الموسم الحالي، الذي تأثر بشكل كبير بسبب أزمة (كورونا)».

وأضاف: «الدولي الأرجنتيني لم يتلقّ أي عرض من أندية الإمارات، والنصر السعودي كان يريد التعاقد معه، وتابعه من فترة منذ كان في ريفر بليت الأرجنتيني، وبعد أن انتقل الموسم الماضي إلى فريق أتلانتا في الدوري الأميركي».

ويعيد قدوم مارتينز ذكريات نجوم كبار سابقاً، سواء في الدوري السعودي أو الخليج عموماً، منهم اللاعب الشهير البرازيلي كماتشو، الذي لعب فترة طويلة في الخليج، وبدأ في الهلال السعودي عام 2004 واستمر حتى 2013، ثم لعب لفرق الشباب والأهلي السعوديين أيضاً.

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