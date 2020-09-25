الامارات | دبي تستضيف أقوى نزالات «محاربي الإمارات» اليوم

شكرا لقرائتكم خبر عن دبي تستضيف أقوى نزالات «محاربي الإمارات» اليوم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تنطلق في الساعة السادسة مساء اليوم النسخة 13 من بطولة «محاربي الإمارات» الدولية لفنون القتال المختلطة التي تنظمها شركة بالمز الرياضية بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي في فندق سيزر بالاس بجزيرة بلو ووترز في دبي.

ويتنافس في البطولة 26 مقاتلاً من 21 دولة من مختلف دول العالم يتنافسون في 13 نزالاً من أبرزها النزال الذي يجمع بين البريطاني تشي لويس باري والبرازيلي فابيو ملدنادو، والنزال الآخر الذي يجمع بين الداغستاني إسلام محمدوف والكوري الجنوبي كيونغ بيو كيم.

وذكرت اللجنة المنظمة في بيان أمس أنها «أكملت كافة الإعدادات لتنظيم البطولة التي سيتم خلالها تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية واتباع البروتوكولات التي أرسلها مجلس دبي الرياضي، والتي تتضمن حصول جميع الأطراف المشاركة في المنافسات وأعضاء الفرق الفنية والإعلاميين المتواجدين على فحص كوفيد-19 يظهر النتيجة سلبية».

وأضافت اللجنة أنها «أجرت أمس عملية الوزن للمتنافسين التي تسبق انطلاق البطولة وتم التقاط الصور التذكارية لكل المتنافسين وفي خلفيتهم عين دبي أكبر عجلة ترفيهية في العالم».

وسيقاتل تشي لويس للحافظ على لقبه في البطولة ضمن الوزن الثقيل، وستكون مواجهة تشي لويس شديدة التنافس مع فابيو ملدنادو ذي الأربعين عاماً، كما تتضمن المنافسات مواجهة الكازاخستاني تقسيم زايبتوف والمغربي خافيير علاوي، ويتواجه البريطاني أولي طومبسون مع كريس بارنيت، وفي الوزن المتوسط يواجه السوري طارق سليمان مع بيوتر ولاوسكي، ويخوض الكويتي عبدالله البوشهري نزالاً مع الأيرلندي دين باري بطل الكيك بوكس العالمي الأسبق، ويخوض الأردني هاشم أرخاجا نزالاً مع البرازيلي إيوري فراجا.

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وفي النزالات النسائية تلتقي اليونانية كريستينا ستليو مع الأسترالية كيسي أونيل، والفرنسية مانون فيورو مع الهولندية نعومي تتاروغلو.

وتبث منافسات البطولة على الهواء مباشرة عبر قناتي دبي الرياضية وأبوظبي الرياضية، كما يمكن متابعة كافة النزالات عبر منصات التواصل الاجتماعي.

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مقاتلاً من 21 دولة من مختلف دول العالم يتنافسون في 13 نزالاً.

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