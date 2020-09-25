الامارات | «بن بطل» يدافع عن لقب سباق «جويل ستيكس» في مضمار «نيوماركت» البريطاني اليوم

شكرا لقرائتكم خبر عن «بن بطل» يدافع عن لقب سباق «جويل ستيكس» في مضمار «نيوماركت» البريطاني اليوم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يدافع جواد غودولفين «بن بطل» بإشراف المدرب العالمي سعيد بن سرور، وقيادة الفارس فرانكي ديتوري، عن لقبه في سباق «جويل ستيكس»، حين يعود الجواد البالغ من العمر ست سنوات اليوم ليخوض تحدي مضمار «نيوماركت» البريطاني العريق، في سعيه لتكرار الإنجاز الذي حققه قبل 12 شهراً، والفوز في السباق الذي يجري على مسافة الميل «1600 متر»، والمخصص لخيول الفئة الثانية «جروب 2».

ويسجل «بن بطل» في «نيوماركت» ظهوره الأول على المضامير العشبية للموسم الحالي عقب النقلة النوعية التي حققها الجواد فبراير الماضي، بخوضه تحدي المسارات الترابية، وحصده في تجربته الأولى على المضامير الرملية، الفوز بلقب الجولة الثانية من بطولة «تحدي آل مكتوم» التي جرت على مضمار ميدان، وخصصت لخيول «جروب 2» ويحفل «بن بطل» بسجل حافل من الانتصارات على المسارات العشبية، من ضمنها تسجيل ثلاثة انتصارات ضمن فئة «جروب 1» الأعلى تصنيفاً عالمياً، حيث فاز في سباق «دبي تيرف» لمسافة تسعة فيرلونغ (1800 متر) ضمن سباقات أمسية كأس دبي العالمي 2018، قبل أن يمضي لتحقيق فوزٍ على مسافة الميل وربع الميل (2000 متر) في سباق «غروس دالماير برايس» في ألمانيا، و«كولفيد ستيكس» في أستراليا.

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ويواجه «بن بطل» المنحدر من نسل الفحل «دباوي»، في الدفاع عن لقبه «جويل ستيكس»، ستة من نخبة جياد مسافة الميل، والتي سبق لها الفوز في سباقات «جروب 1» الأعلى تصنيفاً عالمياً، يبرز منها «زعبيل برينس» المملوك للشيخ محمد بن عبيد آل مكتوم، بإشراف المدرب روجير فاريان، وقيادة الفارس أندريه أتزيني، في ظل سعي الجواد البالغ من العمر سبع سنوات للعودة إلى دائرة الانتصارات، منذ فوزه الأخير في مايو 2019 بسباق «جروب 1» على مضمار لونغشامب الفرنسي.

- «بن بطل» يسجل ظهوره الأول على المضامير العشبية في الموسم الحالي.

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