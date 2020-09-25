الامارات | آمنة القبيسي.. «وجه إعلاني»

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - التاريخ: 25 سبتمبر 2020 تحولت السائقة الإماراتية، في سلسلة سباقات «فورمولا 4» العالمية، وأول سائقة عربية تحقق الفوز في فئة سباقات سيارات «المقعد الأحادي»، آمنة القبيسي، إلى وجه إعلاني عبر وسائل الإعلام، وأعربت عن سعادتها بخوض تجربة جديدة في مجال الترويج الإعلاني، عبر تغريدة على صفحتها الرسمية في «تويتر»، قالت فيها: «يسعدني أن أكون جزءاً من الحملة الرائعة لـ(زهرة الخليج)، ومجوهرات (تيفاني أند كو)». تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App

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