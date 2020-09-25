الامارات | «دبي البحري» يطلع على أحدث محركات الزوارق

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شكرا لقرائتكم خبر عن «دبي البحري» يطلع على أحدث محركات الزوارق والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ذكر نادي دبي الدولي للرياضات البحرية أنه اطلع على أحدث محركات السرعة الذي تنتجه شركة ميركوري العالمية للمحركات السريعة، خلال الاحتفال المصغر الذي نظمه فريق الشركة العالمية في دبي عبر الموزع الرسمي في الدولة شركة اكستريم مارين.
وقال النادي في بيان أمس: «حرص المدير التنفيذي لنادي دبي الدولي للرياضات البحرية محمد حارب، ومدير إدارة السباقات هزيم القمزي، ومدير إدارة الدعم المؤسسي محمد الشامسي، على حضور الاحتفال المبسط بإطلاق المحرك الجديد، حيث كان من المقرر أن يتم الإعلان في شهر مارس الماضي غير أن قيود جائحة كورونا حينها أرجأت الإطلاق، حيث خصص العرض أخيراً حصراً للمسؤولين في الرياضات البحرية وكبار الشخصيات من المهتمين بالصناعة والسباقات».
وكانت شركة ميركوري العالمية التي تتخذ من الولايات المتحدة الأميركية مقراً لها قد أعلنت عن المنتج الجديد وهو محرك «إيه بي إكس-360» الذي قدمته الشركة لمنافسات بطولة العالم للزوارق السريعة «فورمولا1».
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