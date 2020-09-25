الامارات | إيقاف دي ماريا 4 مباريات.. والتنفيذ يبدأ 29 الجاري

شكرا لقرائتكم خبر عن إيقاف دي ماريا 4 مباريات.. والتنفيذ يبدأ 29 الجاري والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت اللجنة التأديبية التابعة لرابطة الدوري الفرنسي لكرة القدم، أول من أمس، عن إيقاف الأرجنتيني أنخل دي ماريا، مهاجم باريس سان جرمان، أربع مباريات بتهمة البصق على الإسباني ألفارو غونزاليس، مدافع مرسيليا، خلال الـ«كلاسيكو» الذي جمع الفريقين في 13 الشهر الجاري.

كما أشارت الرابطة الى أن التحقيق الذي فُتح بحق غونزاليس، بشأن مزاعم توجيهه إهانات عنصرية الى البرازيلي نيمار نجم سان جرمان، سيتم النظر فيه، في 30 سبتمبر، خلال الاجتماع المقبل للجنة.

وقد التقطت عدسات الكاميرا مشاهد لدي ماريا، الذي لم يتم إقصاؤه في المباراة المثيرة التي شهدت نهايتها طرد خمسة لاعبين، وهو يبصق باتجاه غونزاليس دون أن يصيبه.

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وسيدخل إيقاف الدولي الأرجنتيني (32 عاماً) حيز التنفيذ في 29 الشهر الجاري، لذا سيكون قادراً على المشاركة أمام رينس بعد غدٍ في المرحلة الخامسة، على أن يعود إلى المنافسات في الثامن من نوفمبر ضد رين.

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