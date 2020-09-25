الامارات | شباب الأهلي يتعاقد مع لاعب الرأس الأخضر هيلدون راموس

شكرا لقرائتكم خبر عن شباب الأهلي يتعاقد مع لاعب الرأس الأخضر هيلدون راموس والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكملت شركة شباب الأهلي لكرة القدم إجراءات التعاقد مع لاعب الرأس الأخضر هيلدون راموس، قادماً من فريق التعاون السعودي، في صفقة انتقال حر.

وحسب ما ذكر موقع «ترانسفير ماركت» المختص في سوق انتقالات اللاعبين، انضم راموس، أمس، رسمياً إلى شباب الأهلي، وتم تحديث البيانات الخاصة باللاعب بصفته لاعباً في «فرسان دبي».

وبات هيلدون راموس ثالثة صفقات شباب الأهلي على مستوى اللاعبين الأجانب، بعد تعاقد النادي مع البرازيلي كارلوس إدواردو والأرجنتيني فيدريكو كارتابيا. ويخوض شباب الأهلي مواجهة مهمة غداً ضد الأهلي السعودي في دور الـ16 بدوري أبطال آسيا، كما يواصل تحضيراته لخوض المنافسات المحلية أكتوبر المقبل.

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