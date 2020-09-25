الامارات | مليحة يبحث تنمية موارده مع مجلس الشارقة الرياضي

شكرا لقرائتكم خبر عن مليحة يبحث تنمية موارده مع مجلس الشارقة الرياضي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - بحث نادي مليحة الخطط الاستثمارية المستقبلية وتنمية موارده مع مجلس الشارقة الرياضي، وذلك في لقاء جمع رئيس مجلس إدارة النادي محمد الخاصوني، ورئيس لجنة الاستثمار والتسويق بمجلس الشارقة الرياضي عبدالله الدح.

وقال النادي في بيان: «استعرض الجانبان وضع الآليات المشتركة في سبيل تعزيز التعاون بهدف خلق الفرص في ظل بيئة منطقة مليحة وما تزخر به من مقومات، فضلاً عن دور النادي ومساهمته في تلك الجوانب».

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وأضاف: «الاجتماع كان ناجحاً ويبشر بمزيد من الفرص الواعدة في ظل حرص لجنة الاستثمار والتسويق الرياضي على دعم النادي وتنمية قدراته الاستثمارية».

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