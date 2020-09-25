- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن مليحة يبحث تنمية موارده مع مجلس الشارقة الرياضي والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - بحث نادي مليحة الخطط الاستثمارية المستقبلية وتنمية موارده مع مجلس الشارقة الرياضي، وذلك في لقاء جمع رئيس مجلس إدارة النادي محمد الخاصوني، ورئيس لجنة الاستثمار والتسويق بمجلس الشارقة الرياضي عبدالله الدح.
وقال النادي في بيان: «استعرض الجانبان وضع الآليات المشتركة في سبيل تعزيز التعاون بهدف خلق الفرص في ظل بيئة منطقة مليحة وما تزخر به من مقومات، فضلاً عن دور النادي ومساهمته في تلك الجوانب».
وأضاف: «الاجتماع كان ناجحاً ويبشر بمزيد من الفرص الواعدة في ظل حرص لجنة الاستثمار والتسويق الرياضي على دعم النادي وتنمية قدراته الاستثمارية».
تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
كانت هذه تفاصيل خبر الامارات | مليحة يبحث تنمية موارده مع مجلس الشارقة الرياضي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الامارات اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.