الامارات | عبدالرحمن محمد: الانتصارات الودية تعزّز ثقافة الفوز لدى لاعبي النصر

شكرا لقرائتكم خبر عن عبدالرحمن محمد: الانتصارات الودية تعزّز ثقافة الفوز لدى لاعبي النصر والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قال عضو مجلس إدارة شركة النصر لكرة القدم المشرف العام على الفريق الأول، عبدالرحمن محمد، إن «الانتصارات المتتالية للفريق خلال اللقاءات الودية التي خاضها الفترة الماضية تعزز ثقافة الفوز لدى لاعبي النصر».

وخاض النصر ست مباريات ودية منذ استئناف النشاط أخيراً، فاز في خمس على فرق الإمارات، العين، الشارقة، الظفرة، حتا، وتعادل مع الحمرية ضمن تحضيراته للموسم الجديد.

وقال عبدالرحمن محمد لـ«الإمارات اليوم»: «الفوز في المباريات الودية لا يمثل ضغطاً على اللاعبين أو الجهاز الفني، بل على العكس يزرع لدى اللاعبين ثقافة الفوز، حتى وإن كانت المباريات ودية، ولكن هذا لا يمنع الجهاز الفني من تسجيل الملاحظات وتصحيح الأخطاء التي ترتكب خلال هذه المباريات التجريبية». وأضاف: «يخوض الفريق مباراة ودية جديدة أمام عجمان، الثلاثاء المقبل، على استاد آل مكتوم، وبالتأكيد ستكون مهمة لمواصلة الاستعداد للموسم الرياضي الجديد».

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وعن لاعب النصر الجديد، البرازيلي جيسوس، أكد أن الوقت مازال مبكراً للحديث عن اللاعب وتقييمه، فقد انضم إلى الفريق قبل مباراة ودية الظفرة بيومين فقط، ونجح في تسجيل هدفين. وأشار عبدالرحمن محمد إلى أن الهدفين «دافع للاعب لمزيد من الثقة، ولكن مازال اللاعب يحتاج إلى وقت من أجل التأقلم».

العميد يواجه في سابعة مبارياته الودية الثلاثاء المقبل فريق عجمان.

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