الامارات | «عميدة مدربات سلة الإمارات» تبحث عن اللقب الـ 36

شكرا لقرائتكم خبر عن «عميدة مدربات سلة الإمارات» تبحث عن اللقب الـ 36 والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تبحث عميدة مدربات كرة السلة النسائية، والمدربة الحالية لفريق سيدات نادي النصر، السورية هلا شحادة، عن إضافة لقبها الـ36 في البطولات الإماراتية بالموسم النسائي الجديد 2020-2021، في مسيرة لم يسبق لأي من المدربات حصدها في قطاع البطولات النسائية بالدولة، استهلتها شحادة عام 2001 مع سيدات الشارقة، وأتبعتها بتولي القيادة الفنية لناديي الأهلي والشباب، ثم الانتقال إلى «العميد» في 2012، الذي حققت معه الكم الأكبر من الألقاب، قبل أن تخوض الشهر الجاري تجربتها الأولى على صعيد الجاليات، وقيادتها لفريق «الجالية السورية» للفوز بلقب «دورة دبي للأندية المجتمعية والجاليات»، التي نظمها مجلس دبي الرياضي.

وقالت هلا شحادة، الملقبة بـ«صائدة البطولات»، لـ«الإمارات اليوم»: «إن بداياتي كمدربة في قطاع السلة الإماراتي لم تكن على مستوى الطموحات، قبل أن أشرع تدريجياً في قيادة الفرق التي أدربها إلى حصد الألقاب، سواء مع الأهلي أو الشباب، ومن ثم النصر، وكان خوضي لتحدٍّ جديد على مستوى تدريب فرق الجاليات قادني منتصف الشهر الجاري للفوز بكأس دورة دبي للأندية المجتمعية والجاليات، التي أضافت إلى سجلي لقب البطولة الـ35 في مسيرتي كمدربة».

وأوضحت: «لم أحقق أياً من البطولات خلال فترة وجودي مع سيدات الشارقة بين 2001 و2003، قبل أن أنجح في محطتي الثانية مع سيدات الأهلي بين عامي 2003 و2004 في حصد أول الألقاب، وأتبعت بستة ألقاب في الفترة التي توليت خلالها تدريب سيدات نادي الشباب بين عامي 2005 و2011، جاء معظمها ببطولة الدوري، قبل أن أتوجه في 2012 إلى النصر الذي حققت معه الكم الأكبر من البطولات والبالغ 27 لقباً، كانت وراء منحي لقب (صائدة البطولات) في أوساط السلة الإماراتية».

وأضافت: «أتطلع قدماً في الموسم النسائي الجديد 2020-2021، لمواصلة حصد الألقاب، خصوصاً أننا في النصر نهدف إلى استعادة لقب الدوري النسائي الذي خسرناه بصعوبة الموسم الماضي لصالح سيدات الشارقة».

وأشارت هلا إلى العوامل التي وقفت وراء نجاحاتها في سلة الإمارات، وقالت: «خبراتي الطويلة مع منتخب سورية الذي اعتزلت اللعب معه عام 1990، ثم الانتقال برفقة زوجي ومدرب كرة السلة همام كركوكلي للعيش في الإمارات، كانت وراء اللبنة الأولى في حصد الإنجازات كمدربة، إذ قدم لي زوجي الكثير من الخبرات في عالم التدريب».

هلا شحادة:

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- «أهدف مع النصر إلى استعادة لقب الدوري، الذي خسرناه بصعوبة أمام الشارقة، الموسم الماضي».

- «اعتزلت اللعب الدولي في 1990، وبدأت رحلة التدريب مع زوجي مدرب السلة همام كركوكلي».

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بطولة، حصدتها هلا شحادة مع نادي النصر.

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