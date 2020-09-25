الامارات | ابن إيغور يتفاعل مع هدف والده

شكرا لقرائتكم خبر عن ابن إيغور يتفاعل مع هدف والده والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - التاريخ: 25 سبتمبر 2020 نشر لاعب الشارقة، إيغور كورنادو، على حسابه في «إنستغرام»، فيديو لطفله إنريكو، وهو يبدو سعيداً وفرحاً بالهدف الجميل الذي سجله والده، من ركلة جزاء بمرمى الدحيل، وهو الهدف الثالث للشارقة، خلال المباراة التي انتهت بفوز الملك 4-2، ضمن الجولة الرابعة لدوري أبطال آسيا للأندية في كرة القدم. تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App

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