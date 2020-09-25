شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد مرتضى يعلق على إمكانية رحيل فايلر من الأهلي ‏ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال أحمد مرتضى منصور، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، أن السويسري رينيه فايلر سيكون الخاسر الأكبر في حالة رحيله عن منصبه الفني في النادي الأهلي.

وأضاف أحمد مرتضى خلال تصريحات لقناة الزمالك:" الأهلي والزمالك من أكبر أندية العالم وليس مصر وأفريقيا فحسب".

وتابع:"بالطبع شرف لأي مدير فني أن يرتبط إسمه بالأهلي أو الزمالك، ومن يرحل عن أي منهما يخسر كثيراً".

وعن رحيل كارتيرون قال:"خسر كثيراً بالطبع ولن يتذكره أحداً حتى لو تُوج بـ 100 لقباً".