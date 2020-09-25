شكرا لقرائتكم خبر عن إسماعيل يوسف: كوبر كان ضمن المرشحين لتدريب الزمالك والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد إسماعيل يوسف، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، أن النادي دخل في مفاوضات مع الأرجنتيني هيكتور كوبر لتدريب فريق الكرة بالنادي.
وأضاف خلال تصريحات لقناة الزمالك:"هيكتور كوبر بالفعل كان ضمن ترشيحاتنا".
وأوضح:"كوبر اعتذر عن تدريب الزمالك لرغبته في تولي مهمة مع المنتخبات فقط وليس الأندية، وبالطبع احترمنا رغبته".
وكان الزمالك قد أعلن تعيين البرتغالي جايمي باتشيكو مديراً فنياً للفريق في ولاية ثانية له.
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