شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يغري يانكون بـ15 الف دولار شهريًا للاستمرار مع الأهلي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف الإعلامي عمر ربيع ياسين عن وجود محاولات من النادي الأهلي، مع ميشيل يانكون مدرب حراس المرمي بالفريق الأول من أجل اقناعه بالاستمرار مع الفريق حال رحيل المدير الفني رينيه فايلر.

وقال ياسين عبر برنامجه نمبر وان علي قناة النهار: "مسؤولو الأهلي، أغروا مدرب الحراس بزيادة راتبه خمسة الاف دولار ليصبح ١٥ ألف دولار فى الشهر بدلا من ١٠ الاف، وهو ما رحب به يانكون، الذى لديه رغبة في الاستمرار مع المارد الأحمر".

ويقدم محمد الشناوي حارس الأهلى مستويات متميزة منذ قدوم يانكون الي القلعة الحمراء مطلع الموسم الماضي. الوضع في مصر

اصابات Advertisements 102,375

تعافي 91,843

وفيات 5,822

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