شكرا لقرائتكم خبر عن وكيله: أزمة رجب بكار مع بيراميدز في طريقها للحل.. واللاعب لم يطلب فسخ تعاقده والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد تامر النحاس وكيل أعمال رجب بكار الظهير الأيمن لنادي بيراميدز، أن أزمته مع الجهاز الفني في طريقها للحل خلال الفترة المقبلة.

وقال النحاس في تصريحات لبرنامج نمبر وان المذاع علي قناة النهار مع الاعلامي عمر ربيع ياسين: "بكار ملتزم بالعقوبة التي تم توقعيها عليه بالتدريب منفردًا، واللاعب لم يعترض أو يرفض التدريب".

وأوضح النحاس أن الأهلى والزمالك لم يدخلا فى مفاوضات رسمية مع رجب بكار، مشيرًا إلي أن كل ما يثار خلال الفترة الماضية أمر طبيعي، كون اللاعب أحد أبرز الاسماء في الجهة اليمني التي يسعي الأهلي والزمالك لتدعيمها. الوضع في مصر

اصابات Advertisements 102,375

تعافي 91,843

وفيات 5,822

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