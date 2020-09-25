شكرا لقرائتكم خبر عن البطولة الرابعة.. بايرن ميونخ بطلاً للسوبر الأوروبي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - توج فريق بايرن ميونخ الألماني بلقب السوبر الأوروبي بعد الفوز على فريق وإشبيلية الإسباني بهدفين مقابل هدف في المباراة التي تجمع الفريقين على ملعب «بوشكاش أرينا» بالعاصمة المجرية بودابست.

وفي الشوط الأول تقدم فريق إشبيلية في النتيجة من ضربة جزاء أحرزها اللاعب الأرجنتيني أوكامبوس في الدقيقة 12، ليبدأ بعدها الضغط الألماني بقوة ويدرك التعادل في الدقيقة 32 بأقدام الاعب الألماني جورتيزكا، فيما استمرت نفس النتيجة في الشوط الثاني دون تغيير.

وبعدها استطاع البديل الإسباني خافي مارتينيز إحراز الهدف الثاني، في الشوط الإضافي الأول بالدقيقة ١٠٤، حيث ساهم هذا الهدف في تتويج بايرن ميونخ باللقب، ذلك بالإضافة إلى المستوى الكبير الذي قدمه الحارس مانويل نوير في المساهمة بفوز العملاق البافاري باللقب.

وبذلك يحقق البايرن اللقب الرابع له هذا الموسم تحت قيادة هانز فليك، والذي حقق الثلاثية الكبيرة هذا الموسم.