شكرا لقرائتكم خبر عن هاني شاكر يغني لبن شرقي ويبدي تخوفه من تعيين باتشيكو مدرباً ‏للزمالك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أهدى الفنان هاني شاكر، أغنية للمغربي أشرف بن شرقي، نجم فريق الكرة بنادي الزمالك، بمناسبة عيد ميلاده السادس والعشرين. وأهدى شاكر أغنية لبن شرقي عبر مداخلة في قناة الزمالك مردداً:"فينك بن شرقي.. بحبك أنا". وتطرق شاكر للحديث عن تعيين باتشيكو، مديراً فنياً للزمالك قائلاً:" هو مدرب ممتاز ولكني متحفظ على قرار تعيينه وعودته من جديد". وأوضح نقيب الموسيقيين:"أتخوف من تكرار باتشيكو هروبه مثلما قعل في ولايته الأولى وأتمنى أن يحسن صورته لجماهير النادي بتحقيق الانتصارات والالتزام". الوضع في مصر Advertisements

اصابات 102,375

تعافي 91,843

وفيات 5,822

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