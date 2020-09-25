وكيله يكشف هل فاوض الأهلي إيهاب جلال لخلافة فايلر؟

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - نفي تامر النحاس وكيل أعمال ايهاب جلال المدير الفني السابق لمصر للمقاصة، اقترابه من تولي القيادة التدريبية للنادي الاهلي خلفًا للسويسري رينيه فايلر المدير الفني الحالي للفريق.

وقال النحاس في تصريحات لبرنامج نمبر وان المذاع علي قناة النهار مع الاعلامي عمر ربيع ياسين: "البعض فسر تصريحي ان ايهاب جلال لن يتولي تدريب اي فريق في الموسم الحالي، الا اذا تلقي عرض من الأهلي او الزمالك، بأن وجود مفاوضات حمراء معه".

وتابع " ايهاب جلال لن يقةد اي فريق حاليًا، وسينتظر لنهاية الموسم لدراسة العروض المقدمة له". الوضع في مصر

اصابات Advertisements 102,375

تعافي 91,843

وفيات 5,822

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