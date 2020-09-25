شكرا لقرائتكم خبر عن رمضان السيد: فايلر مدرب «مهرج» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد رمضان السيد٬ نجم الأهلي السابق٬ أن طلب السويسري رينيه فايلر٬ بالحصول على إجازة فى الوقت الحالة قمة التهريج. وقال رمضان فى برنامج "البريمو"٬ المذاع على قناة "Ten": "فايلر شخص مهرج بسبب الإجازة التى يرغب فى الحصول عليها حاليا فهو يجب أن يكون فى قمة تركيزه قبل مواجهة الوداد". وأضاف: "فايلر وكارتيرون من أسوأ المدربين الذين جاءوا مصر ويجب عدم دخولهم مصر مرة أخري". الوضع في مصر Advertisements

اصابات 102,375

تعافي 91,843

وفيات 5,822

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