شكرا لقرائتكم خبر عن نهائي السوبر الأوروبي.. البايرن وإشبيلية لشوطين إضافيين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - انتهى الشوط الثاني من مباراة نهائي السوبر الأوروبي بين بايرن ميونخ الألماني وإشبيلية الإسباني بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق كما كانت نتيجة الشوط الأول في المباراة التي تجمع الفريقين على ملعب «بوشكاش أرينا» بالعاصمة المجرية بودابست.

وفي الشوط الأول تقدم فريق إشبيلية في النتيجة من ضربة جزاء أحرزها اللاعب الأرجنتيني أوكامبوس في الدقيقة 12، ليبدأ بعدها الضغط الألماني بقوة ويدرك التعادل في الدقيقة 32 بأقدام الاعب الألماني جورتيزكا.

وبهذة النتيجة يدخل اللقاء لشوطين إضافيين بسبب تعادل الفريقين، وإذا استمر التعادل سيلعب الفريقين ضربات الترجيح.

ويسعى العملاق البافاري في الفوز بهذا اللقاء وتحقيق اللقب الرابع له هذا الموسم، فيما يسعى إشبيلية بتحقيق ثاني لقب له بعد التتويج بالدوري الأوروبي.