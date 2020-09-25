شكرا لقرائتكم خبر عن رمضان السيد: رحيل فايلر لن يؤثر علي الأهلي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد رمضان السيد٬ نجم الأهلي السابق٬ ان رحيل السويسري رينيه فايلر٬ لن يؤثر على أداء القلعة الحمراء خلال الفترة المقبلة. وقال رمضان فى برنامج "البريمو"٬ المذاع على قناة "Ten": "فايلر بعد عودته من كورونا خارج عن تركيزه تماما سواء فى التدريبات والتشكيل وسيكون فى مصلحة الأهلي رحيله". وأضاف: "فايلر عنيد وجماهير الاهلي فى الفترة الحالية لا ترغب فى استمراره خلال الفترة المقبلة". الوضع في مصر Advertisements

اصابات 102,375

تعافي 91,843

وفيات 5,822

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