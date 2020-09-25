شكرا لقرائتكم خبر عن صدمة لـ«سواريز» فى أتلتيكو مدريد والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تلقي الدولي الأوروجوياني لويس سواريز، مهاجم نادي أتلتيكو مدريد، صدمة بدوية بعدما أصبح صاحب الراتب السنوي الثالث الأعلى بين رواتب لاعبي فريق العاصمة الإسبانية، عقب إتمام انتقاله إلى صفوفه، قادمًا من برشلونة، مقابل 6 ملايين يورو.
وتراجع راتب سواريز بشكل عام في عالم الكرة بنحو 15 مليونًا، حيث كان يتقاضى أكثر من 23 مليون يورو سنويًا في برشلونة.
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