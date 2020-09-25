شكرا لقرائتكم خبر عن مواجهات دور الـ 16 بدوري أبطال أسيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - انتهت منافسات مرحلة المجموعات من بطولة دوري أبطال آسيا 2020، لأندية غرب آسيا. نستعرض جدول مباريات دور الـ16 من دوري أبطال آسيا، والتي جاءت كالآتي.. 26 سبتمبر: الأهلي * شباب الأهلي (ملعب الجنوب) باختاكور * الاستقلال (ملعب الجنوب) 27 سبتمبر: بيرسبوليس * السد (ملعب المدينة التعليمية) Advertisements النصر * التعاون (ملعب المدينة التعليمية) الوضع في مصر

اصابات 102,375

تعافي 91,843

وفيات 5,822

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