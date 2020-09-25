شكرا لقرائتكم رئيس المقاصة: الأهلي وبيراميدز لم يطلبان التعاقد مع محمد إبراهيم رسميًا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل أكد محمد عبد السلام رئيس مجلس اارة نادي مصر للمقاصة، عدم وجود أية عروض رسمية وصلت للتعاقد مع محمد ابراهيم صانع العاب فريق الكرة سواء من الاهلي أو بيراميدز مضيفا:"لم تصل أي عروض رسمية لمحمد ابراهيم، وكل ما يُثار عبارة عن كلام من وكلاء اللاعبين ولا توجد أي مفاوضات رسمية".
وتابع في تصريحات تلفزيونية:"كل ما يشغل بال اللاعب حاليًا هو الانضمام لمعسكر المنتخب المقبل، والتركيز في مباريات مصر للمقاصة". مرحبا بتولي اليوناني تاكيس جونياس المدير الفني الأسبق لوادي دجلة، بتدريب الفريق الفيومي خلال الموسم الجديد.
وواصل: "جونياس مدرب رائع، وطريقة لعبه تتشابه الي حد كبير مع الأسلوب الذي يؤدي به الفريق الفيومي".
أكد رئيس مجلس ادارة نادي مصر للمقاصة، تلقيه عروض من السعودية والإمارات، من أجل التعاقد مع محمد إبراهيم صانع العاب الفريق في فترة الانتقالات المقبلة موضحا:" سأقوم ببيع محمد إبراهيم حال تلقيه عرض مناسب، لكني في الوقت ذاته سأرفض الحصول علي أي لاعبين من الأهلي اذا ما انضم للمارد الأحمر".
كانت هذه تفاصيل خبر رئيس المقاصة: الأهلي وبيراميدز لم يطلبان التعاقد مع محمد إبراهيم رسميًا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.