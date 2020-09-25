شكرا لقرائتكم رئيس المقاصة: الأهلي وبيراميدز لم يطلبان التعاقد مع محمد إبراهيم رسميًا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد محمد عبد السلام رئيس مجلس اارة نادي مصر للمقاصة، عدم وجود أية عروض رسمية وصلت للتعاقد مع محمد ابراهيم صانع العاب فريق الكرة سواء من الاهلي أو بيراميدز مضيفا:"لم تصل أي عروض رسمية لمحمد ابراهيم، وكل ما يُثار عبارة عن كلام من وكلاء اللاعبين ولا توجد أي مفاوضات رسمية".

وتابع في تصريحات تلفزيونية:"كل ما يشغل بال اللاعب حاليًا هو الانضمام لمعسكر المنتخب المقبل، والتركيز في مباريات مصر للمقاصة". مرحبا بتولي اليوناني تاكيس جونياس المدير الفني الأسبق لوادي دجلة، بتدريب الفريق الفيومي خلال الموسم الجديد.

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وواصل: "جونياس مدرب رائع، وطريقة لعبه تتشابه الي حد كبير مع الأسلوب الذي يؤدي به الفريق الفيومي".

أكد رئيس مجلس ادارة نادي مصر للمقاصة، تلقيه عروض من السعودية والإمارات، من أجل التعاقد مع محمد إبراهيم صانع العاب الفريق في فترة الانتقالات المقبلة موضحا:" سأقوم ببيع محمد إبراهيم حال تلقيه عرض مناسب، لكني في الوقت ذاته سأرفض الحصول علي أي لاعبين من الأهلي اذا ما انضم للمارد الأحمر".