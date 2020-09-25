شكرا لقرائتكم تيجانا: كوبر كان مرشحا لتدريب الزمالك ولكنه يرغب في قيادة منتخبات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل كشف اسماعيل يوسف عضو مجلس إدارة الزمالك أن الأرجنتيني هيكتور كوبر كان من ضمن المرشحين لتدريب الزمالك ولكنه كان يرغب في تأجيل تدريب الأندية لرغبته في الاستمرار بتديب المنتخبات
قال في تصريحات لبرنامج "زملكاوي" على قناة الزمالك:محمد أوناجم سيكون جاهز للمشاركة في المباراة القادمة أو التي تليها واصابته لا تدعو للقلق، وليس صحيح ما يقال أنه سيغيب لفترة طويلة.
تابع: فرجاني ساسي شارك في التدريب وجاهز بدنيا بشكل كبير للمشاركة في المباريات بعد تعافيه من الإصابة.
شدد: محمد عبد الشافي وشيكابالا من الصعب لحاقهم بمباراتي نصف نهائي دوري أبطال افريقيا بسبب حاجتهم للتأهيل فترة طويلة.
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