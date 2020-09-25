شكرا لقرائتكم أحمد مرتضى: فايلر وكارتيرون يخسرا بالرحيل عن الأهلي والزمالك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يرى أحمد مرتضى عضو مجلس إدارة الزمالك أن تعيين البرتغالي باتشيكو لتدريب الفريق الأبيض اختيار موفق وكان شبه بالإجماع من اللجنة المشكلة لاختيار المدرب الجديد.

قال في تصريحات لبرنامج "زملكاوي" على قناة الزمالك: أمير مرتضى لم يكن ينام بسبب اختيار المدير الفني الجديد للزمالك.

أردف: الزمالك والأهلي من أكبر أندية العالم وليس افريقيا ومن أقدم أندية العالم ومن أهم الديريات في العالم.

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أشار: فايلر سيخسر برحيله عن الأهلي كما حدث مع كارتيرون وأعتقد أن رحيلهم أسلوب غير احترافي ، مشددا: الزمالك لديه القدرة على المنافسة في بطولة افريقيا والأهلي أيضا.

أضاف: باتشيكو مدرب واقعي ومنضبط ويعرف ينافس على بطولة ولاعبي الزمالك كانوا بحاجة لمدرب لديه قدرات وأتمنى له النجاح في الزمالك.