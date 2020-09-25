شكرا لقرائتكم الزمالك يحدد 250 ألف جنيه قيمة عضوية النادى بداية من شهر أكتوبر المقبل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أوضح المستشار مرتضى منصور، رئيس نادى الزمالك، إن قيمة عضوية فرع النادى بقلعة ميت عقبة ستكون 250 ألف جنيه بداية من شهر أكتوبر المقبل، مضيفاً إن العضو العامل فى فرع النادى بميت عقبة سيكون بالتبعية عضوا فى فرع النادى الجديد بمدينة السادس أكتوبر والذى أوضح إنه سيتم الانتهاء من إنشاءه فى العام المقبل بعد الانتهاء من التصور الخاص به خلال الفترة الماضية.

فيما وجه المستشار مرتضى منصور، تحذيرا لأعضاء النادى الأبيض من التواجد فى مجموعات وصفحات مواقع التواصل الاجتماعى التى تحمل اسم النادى وغير رسمية، حيث شدد إنه تم شطب عضوية تابعة لإحدى السيدات التى قامت بمهاجمة النادى عبر مواقع التواصل الاجتماعى، محذرا الأعضاء من التعامل مع تلك الصفحات الغير رسمية.

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وأوضح مرتضى منصور خلال كلمته إلى أعضاء نادى الزمالك، مساء اليوم، الخميس، عبر إذاعة النادى الداخلية، إن على أعضاء النادى التواجد فى الصفحات الرسمية الخاصة بقلعة ميت عقبة لمتابعة كل ما يخص النادى الأبيض، محذرا من التواجد فى صفحات غير رسمية تحمل اسم النادى الأبيض عبر مواقع التواصل الاجتماعى.