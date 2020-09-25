شكرا لقرائتكم محمد عبد المنصف يعلق على المشاركة فى المباراة رقم 400 بالدورى المصرى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أبدى محمد عبد المنصف حارس مرمى الفريق الكروي الأول بنادي وادي دجلة سعادته بالوصول الى المباراة رقم 400 ببطولة الدوري المصري الممتاز.

احتفل نادى وادي دجلة، بمحمد عبد المنصف حارس مرمى الفريق الكروي الأول، بعد أن شارك فى 400 مباراة ببطولة الدوري الممتاز، ليُسجل رقمًا جديدًا له خلال مشاركته فى منافسات الدوري الممتاز، بعدما حرس مرمى فريقه فى أمام سموحة، والتي جمعت بينهما ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرون من مسابقة الدوري الممتاز للموسم الحالي، وانتهت بالتعادل السلبي بدون أهداف.

وتسلم محمد عبد المنصف قميص دجلة باسمه وعليه رقم 400، احتفالاً بالمشاركة التاريخية التي تحققت أمام سموحة السكندري اليوم.

أضاف محمد عبد المنصف في تصريحات خاصة لقناة أون تايم سبورتس مع الإعلامي أحمد شوبير أن الوصول الى المباراة رقم 400 يأتي بفضل كل الأندية التي شاركت معها عبر مسيرتي وهو أمر أشعر بفخر به بالإضافة الى تقديم كل الشكر للاعبين وكل أفراد المنظومة وعلى رأسهم العمال الذين اعتبرهم لهم دور كبير فيما نصل فيه كلاعبين في كرة القدم.

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وقال محمد عبد المنصف إنه لم يفكر في الاعتزال ولا يلتفت الى عامل السن وأن القرار في النهاية لقدرته على العطاء في الملاعب خاصة وأنه استطاع في الفترة الماضية استطاع أن يفقد الكثير من وزنه لمساعدته على التألق في الملاعب.

وشدد الحارس الدولي السابق ان طموحاته في الملاعب لم تتوقف ويتمنى أن يكسر الأرقام القياسية لعدد المباريات خلال المواسم المقبلة.