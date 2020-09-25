شكرا لقرائتكم خبر عن مانويل جوزيه تريند على تويتر ومطالبة بعودته لتدريب الأهلي من أجل دورى الأبطال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبدو أن جماهير النادي الأهلى لا يزال لديها الكثير من الحنين والعشق إلى مانويل جوزيه المدير الفني الأسبق للفريق، والذى امتلك مسيرة تدريبية احترافية مع القلعة الحمراء توجهها ببطولات عديدة، وهو الأمر الذى ظهر خلال هاشتاج حمل اسمه عبر تويتر علق البعض عليه بأنه قد يكون الحل المناسب للفريق حالة استقدامه لمدة شهرين من اجل تحدي البطولة الافريقية.



جوزيه مدرب الاهلى

حيث كتب أحد رواد طب دلوقتي مانويل جوزيه بيتفرج على ماتشات الأهلي كلها في الدوري وبيحللها على قناة النادي، وبيقول أراء فنية على اللاعيبة يعني عارفهم كويس.. ومفيش حد في العالم عنده خبرات أفريقية زيه، فـ.... ليه لأ؟، فى حين كتب آخر : "هو مش ممكن جوزيه يرجع شهرين بس، ولا مينغعش، جوزيه الوحيد اللي عنده شخصيه جباره، واحنا محتاجين الشخصيه في الوقت العصيب ده".

من ناحية أخري عبر مجلس إدارة الأهلي، برئاسة محمود الخطيب، عن خالص شكره وامتنانه لكل المؤسسات والاتحادات والشخصيات الرياضية، التى بادرت بتهنئة النادي بانتصاراته في مختلف الألعاب، وفي المقدمة إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، والدكتور حسن مصطفى، رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد، والعديد من الأندية الشقيقة.



احد التعليقات الداعمة لعودة جوزيه

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وبهذه المناسبة وجه المجلس التهنئة لجماهير الأهلي الغفيرة، مؤكدًا اعتزازه بدورها الكبير كقوة داعمة في كل زمان ومكان. وناشدها الحرص الدائم والالتزام بالروح الرياضية واحترام المنافس، ودعم جهود الدولة والتعاون مع مؤسساتها الوطنية التي لا تدخر جهدًا من أجل المصلحة العليا للبلاد.



جانب من التعليقات حول دعم عودة جوزيه

وأكد المجلس على أن هذه الجماهير الواعية لا تلتفت للإشاعات الزائفة والدعوات الهدامة، ولن تقبل بالمزايدة على حبها لناديها ومساندة بلادها، التي تحتاج إلى تكاتف الجميع. وتبقى جماهير الأهلي دائمًا الحصن الداعم للنادي والوطن.