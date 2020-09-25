شكرا لقرائتكم خبر عن 400 ألف يورو قيمة الشرط الجزائي لعقد باتشيكو مع الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

قال الإعلامي عمر ربيع ياسين، إن مسؤولي نادي الزمالك اتفقوا مع البرتغالي جيمي باتشيكو المدير الفني الجديد لفريق الكرة، علي وضع شرط جزائي في التعاقد 3 أشهر بقيمة 400 ألف يورو ، وأكد عمر ربيع ياسين في تصريحات تليفزيونية أن باتشكيو اتفق علي مليون و300 ألف يورو في عقده مع الزمالك الممتد لمدة 10 أشهر، حتي نهاية الموسم المقبل.

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وتابع ياسين "الزمالك يرغب في تأمين موقفه منعًا لتكرار ما حدث مع الفرنسي باتريس كارتيرون الذي رحل إلي التعاون السعودى بعد دفع الشرط الجزائي الذي اعتبره البعض مبلغ قليل"

اخر مباراة لباتشيكو مع الزمالك كانت يوم 29 ديسمبر 2014 وحقق فيها الزمالك الفوز بهدفين مقابل هدف ، احرز اهداف الزمالك مؤمن زكريا لاعب الأهلي الحالي قبل رحيله بيومين عن صفوف الزمالك الي الأهلي، وخالد قمر مهاجم الاتحاد السكندري الحالي، وعقب المباراة رحل باتشيكو ومؤمن زكريا عن الزمالك.