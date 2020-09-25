شكرا لقرائتكم خبر عن وكيله يكشف.. هل فاوض الأهلي إيهاب جلال لخلافة فايلر؟ والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح -
نفي تامر النحاس وكيل أعمال ايهاب جلال المدير الفني السابق لمصر للمقاصة، اقترابه من تولي القيادة التدريبية للنادي الأهلي خلفًا للسويسري رينيه فايلر المدير الفني الحالي للفريق ، مضيفاً "البعض فسر تصريحي أن إيهاب جلال لن يتولي تدريب اي فريق في الموسم الحالي، إلا اذا تلقي عرض من الأهلي أو الزمالك، بأن هناك مفاوضات حمراء معه" .
وأضاف تامر النحاس في تصريحات تليفزيونية ، " إيهاب جلال لن يقود اي فريق حاليًا، وسينتظر لنهاية الموسم لدراسة العروض المقدمة له".
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