شكرا لقرائتكم خبر عن وكيله يكشف.. هل فاوض الأهلي إيهاب جلال لخلافة فايلر؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

نفي تامر النحاس وكيل أعمال ايهاب جلال المدير الفني السابق لمصر للمقاصة، اقترابه من تولي القيادة التدريبية للنادي الأهلي خلفًا للسويسري رينيه فايلر المدير الفني الحالي للفريق ، مضيفاً "البعض فسر تصريحي أن إيهاب جلال لن يتولي تدريب اي فريق في الموسم الحالي، إلا اذا تلقي عرض من الأهلي أو الزمالك، بأن هناك مفاوضات حمراء معه" .

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وأضاف تامر النحاس في تصريحات تليفزيونية ، " إيهاب جلال لن يقود اي فريق حاليًا، وسينتظر لنهاية الموسم لدراسة العروض المقدمة له".

ورحل إيهاب جلال عن تدريب المقاصة بعد ان طلب من إدارة ناديه بسداد مستحقاته المتأخرة منذ ما يزيد عن 4 اشهر، وكذلك رواتب عمال غرف الملابس التى صرفها إيهاب جلال من "جيبه الخاص" بسبب الأزمة المالية التى يمر بها النادى منذ فترة، كما طلب ايهاب جلال من ادارة المقاصة 40 الف جنيه قيمة حقن وعلاج دفعها لعلاج حسنى فتحى لاعب الفريق من جيبه الخاص ايضا، وتقدم إيهاب جلال بشكوى رسمية ضد إدارة ناديه يطلب فيها فسخ تعاقده مع النادى بعسبب عدم حصوله على مستحقاته وراتبه الشهرى لمدة تزيد عن الـ 4 أشهر، كما قدم الجهاز المعاون لايهاب جلال شكاوى مماثلة ضد إدارة المقاصة، ولم يقود إيهاب جلال مران اليوم ولا جهازه المعاون، بسبب ازمة المستحقات قبل مغادرة ملعب التدريب