أخبار الرياضة المصرية اليوم الخميس 24/9/2020

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت الرياضة المصرية اليوم الخميس 24/9/2020 ، العديد من الاخبار الرياضية الهامة والتي جاء في مقدمتها ، باتشيكو يقود الزمالك فى مباراة الجونة ببطولة الدورى الأحد المقبل ، وأعلان النادى الأهلي التعاقد مع أحمد عبد القادر قادماً من نادى سبارتا براج التشيكي ، وسموحة يطلب تأجيل مباراة الزمالك فى كأس مصر، وباتشيكو يقود الزمالك فى مباراة الجونة ببطولة الدورى الأحد المقبل. عقدت وزارة الشباب والرياضة ظهر اليوم مؤتمرا صحفيا بحضور الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة لإعلان تفاصيل البروتوكول الخاص برعاية اللاعبين القدامى. 18 مليون جنيه تمنع الأهلي من إعلان فسخ تعاقد فايلر يرفض مسئولو النادي الأهلي الإقدام على خطوة الإعلان عن فسخ التعاقد مع السويسري رينيه فايلر المدير الفني لفريق الكرة الأول قبل يوم 1 أكتوبر المقبل Advertisements سموحة يطلب تأجيل مباراة الزمالك فى كأس مصر طلب فرج عامر رئيس نادى سموحة ، بتأجيل مباراة فريقه أمام الزمالك فى بطولة كأس مصر ، والمقرر أقامتها يوم 5 أكتوبر المقبل المقبل على استاد الإسماعيلية تعادل وادى دجلة وسموحة سلبيا فى المباراة التى أقيمت بينهما باستاد بتروسبورت ضمن فاعليات الجولة الـ29 للدورى ليقتسم الفريقان نقاط المباراة ويرتفع رصيد الغزلان إلى 29 نقطة وادى دجلة يتعادل مع سموحة 0/0 بالدورى قررت اللجنة الأولمبية المصرية برئاسة هشام حطب تعيين لجنة لتسيير أعمال اتحاد رفع الأثقال برئاسة محمود محجوب الرئيس السابق بعد ابتعاده الفترة الماضية بسبب تجميده.

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